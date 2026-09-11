Полицейские предотвратили распространение огня в загоревшемся автомобиле в Баку - ВИДЕО

В Ясамальском районе столицы, на проспекте Гусейна Джавида, произошло возгорание легкового автомобиля.

Наряду с обеспечением безопасности на дороге сотрудники полиции, нёсшие службу на месте происшествия, вмешались в ситуацию и оперативно предотвратили распространение огня, сообщает 1news.az со ссылкой на Центр интеллектуального управления транспортом.

Благодаря своевременному вмешательству полицейских возгорание удалось взять под контроль.