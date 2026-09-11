«Зачем ты учишься, выходи замуж»: в Милли Меджлисе раскритиковали влияние учителей

Председатель комитета Милли Меджлиса по вопросам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова заявила о случаях, когда учителя оказывают негативное влияние на формирование взглядов детей.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, об этом она сказала на сегодняшнем заседании комитета.

По словам Гусейновой, профессиональные знания педагога по своему предмету не всегда означают, что он оказывает положительное психологическое и воспитательное воздействие на учеников.

В качестве примера она привела случаи, когда учитель может отговаривать девочек от продолжения образования и ориентировать их исключительно на замужество.

«Смотришь - это преподаватель, который хорошо ведет какой-то предмет, но при этом говорит девочке: "Зачем ты учишься, выходи замуж"», - сказала она.

Председатель комитета отметила, что в сфере образования сегодня проводятся серьезные реформы, однако остается вопрос оценки того, какое влияние отдельные педагоги оказывают на сознание и мировоззрение детей.

По ее словам, важно учитывать не только профессиональную подготовку учителя, но и то, насколько его воздействие на учеников является психологически и социально позитивным.