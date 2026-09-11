Хуситы взяли под полный контроль побережье Красного моря в Йемене.

Об этом сообщает AFP.

Отметим, что поддерживаемые Ираном хуситы захватили на западе Йемена шесть районов общей площадью 5,4 тыс. кв. км.

Сообщается, что в ходе операции против правительственных сил Йемена хуситы взяли под контроль всё йеменское побережье Красного моря, включая прибрежный город Дубаб, небольшой населённый пункт Мурад, а также остров Перим в Баб-эль-Мандебском проливе.

Советник Верховного лидера Ирана Мохаммад Мохбер, в свою очередь, поздравил хуситов с «блестящей победой».