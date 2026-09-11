Посольство Мексики организовало прием в Шуше по случаю Дня независимости

Посольство Мексики в Азербайджане организовало в Шуше прием по случаю Дня независимости Мексиканской Республики.

Как передает Report из Карабаха, в мероприятии приняли участие представители дипломатического корпуса, находящиеся с визитом в Шуше.

В ходе мероприятия выступили представители Азербайджана и Мексики.

Было отмечено, что проведение в Шуше мероприятий, посвященных национальным дням и важным датам различных стран, свидетельствует о том, что город становится одним из дипломатических центров Азербайджана.

Отметим, что сегодня началась очередная двухдневная поездка представителей дипломатического корпуса в Карабах и Восточный Зангезур.

Дипломатов сопровождает помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

В состав делегации вошли 150 представителей 58 стран и девяти международных организаций.