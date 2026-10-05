Азербайджан занимает второе место в медальном зачете чемпионата мира по дзюдо в Баку

По итогам второго соревновательного дня чемпионата мира по дзюдо, проходящего в Баку, сборная Азербайджана занимает второе место в медальном зачете.

Как передает İdman.Biz, в активе национальной команды одна золотая медаль. Ее завоевал Ахмед Юсифов, выступающий в весовой категории до 60 кг.

Азербайджанский дзюдоист стал чемпионом мира в первый день соревнований. Благодаря его победе сборная Азербайджана сохраняет место среди лидеров общего медального зачета.

Первую строчку занимает сборная Японии. Представители этой страны за два дня завоевали пять наград - три золотые и две бронзовые.

Азербайджан с одним золотом располагается на второй позиции. Всего по итогам двух дней на пьедестал чемпионата мира поднимались представители девяти стран.

Чемпионат мира по дзюдо проходит в Баку на Национальной арене гимнастики и завершится 11 октября.