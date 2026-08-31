Белый дом подтвердил, что Россия приглашена на встречу G20 в США по энергетике

Соединенные Штаты пригласили Россию для участия во встрече министров энергетики Группы двадцати (G20), которая пройдет в Хьюстоне (штат Техас) на следующей неделе. Это подтвердил представитель Белого дома в интервью агентству Reuters.

«В пятницу представитель администрации сообщил, что российский чиновник примет участие в мероприятии в Хьюстоне», – говорится в сообщении.

Министерская встреча G20 запланирована на 14-16 сентября.

До этого министр финансов России Антон Силуанов участвовал в собрании министров финансов стран G20, которое прошло в Эшвилле, США. При этом в Европе нашлись те, кто был недоволен участием делегации РФ в финансовом саммите G20. Комментируя ситуацию, глава минфина США Скотт Бессент заявил , что считает важным поддержание контактов с Москвой.

США председательствуют в G20 в 2026 году. Завершением мероприятий G20 в станет встреча на высшем уровне, запланированная на 14-15 декабря в Дорале, неподалеку от Майами (штат Флорида).