В Климатической неделе ООН в Баку приняли участие 2,7 тыс. делегатов из более чем 140 стран

В IV Климатической неделе ООН в Баку приняли участие до 2 700 делегатов из более чем 140 стран.

Как передает 1news.az, об этом говорится в заявлении азербайджанского МИД.

В ведомстве напомнили, что Азербайджан 7-11 сентября организовал в Бакинском конгресс-центре IV Климатическую неделю Рамочной конвенции ООН об изменении климата (UNFCCC) и параллельно - Бакинскую неделю климатических действий.

В рамках недели было организовано в общей сложности 68 мероприятий, для участия зарегистрировались до 2 700 делегатов из более чем 140 стран. В мероприятиях наряду с делегациями различных стран также приняли участие представители международных и неправительственных организаций, частного сектора и академических кругов.

В ходе Климатической недели UNFCCC были проведены 8 мандатных заседаний по различным направлениям международной климатической повестки, вытекающим из решений Конференции сторон, а также мероприятия председательства COP30 и COP31, ряд сессий в рамках Исполнительного форума UNFCCC.

На Бакинской неделе климатических действий Азербайджаном было организовано в общей сложности 37 мероприятий в соответствии с Повесткой действий председательства Азербайджана на COP29, а также по другим актуальным темам.

Кроме того, на основе соответствующего мандата, принятого на COP30, с участием Азербайджана, Бразилии, Турции и Австралии, осуществляющих председательство на COP29, COP30 и COP31, были проведены консультации в рамках мандата Тройки "Белемская миссия 1.5" по вопросам реализации Национальных планов адаптации (NAP) и Определяемых на национальном уровне вкладов (NDC).

Отметим, что принимающая сторона Климатических недель UNFCCC определяется на основе принципа ротации между региональными группами ООН.

Первая из двух Климатических недель UNFCCC, проведенных в 2026 году, была организована в апреле текущего года в Республике Корея (Азиатско-Тихоокеанский регион), а вторая - в Азербайджане (Восточноевропейский регион).