Египетский суд приговорил бывшую телеведущую Сару Халифу к смертной казни

Египетский суд приговорил бывшую телеведущую Сару Халифу и еще 11 человек к смертной казни по делу о незаконном производстве и хранении наркотических средств.

Еще девять обвиняемых получили пожизненное заключение, а семеро были оправданы. Данный приговор не является окончательным и подлежит обжалованию в апелляционном и кассационном судах.

Скандал вокруг преступной группировки, в деятельности которой обвиняли Халифу, разгорелся в апреле 2025 года. Правоохранительные органы обнаружили подпольный цех по производству синтетических наркотиков в частной квартире на востоке Каира, изъяв не менее 750 кг запрещенных веществ.

Сара Халифа начинала свою телевизионную карьеру в Саудовской Аравии и Ираке, после чего вела авторскую программу в Каире и владела студией красоты. На ее страницы в соцсетях подписаны не менее 3 миллионов человек.