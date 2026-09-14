Неизвестный проник на территорию дома Камалы Харрис

Неизвестный проник на территорию участка в Малибу, штат Калифорния, где расположен дом бывшего вице-президента США Камалы Харрис.

Об этом сообщили NBC News и Associated Press со ссылкой на пресс-секретаря Харрис Эдуардо Негрона. Сотрудники службы безопасности остановили нарушителя, не позволив ему попасть внутрь дома.

На место происшествия прибыла полиция. Правоохранители составили протокол о незаконном проникновении и временно задержали нарушителя. Позже его отпустили.

Харрис приобрела дом в декабре 2025 года. По словам Негрона, во время инцидента ни ее самой, ни ее мужа в доме не было.

В августе 2025 года президент США Дональд Трамп распорядился прекратить государственную охрану Харрис, которую до этого планировалось продлить еще на год.