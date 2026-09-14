Трамп вновь заявил, что просил Зеленского не наносить удары по НПЗ в России

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что попросил президента Украины Владимира Зеленского не наносить удары по предприятиям по производству дизельного топлива в РФ.

«Проблема, которая у меня есть с Украиной и РФ, заключается в том, что на дизельное топливо сейчас наблюдается значительный рост цен. Значительная его часть поступает из России. И российские предприятия подвергаются ударам со стороны Украины. И я попросил президента Зеленского не наносить удары по предприятиям по производству дизельного топлива, НПЗ», — заявил он журналистам.

Это не первое подобное заявление Трампа. Ранее президент США уже заявлял, что призвал Зеленского прекратить удары по российскому дизельному топливу, поскольку такие атаки якобы приводят к его дефициту в мире.

Трамп в начале июля во время публичной части встречи с Зеленским отметил, что украинские удары по российским НПЗ являются эскалацией, способной привести к окончанию войны.

На этой неделе Трамп заявил, что в начале недели у него состоялся «замечательный» разговор с Путиным и что российский лидер хочет заключить соглашение, чтобы положить конец войне в Украине.

Источник: Украинская правда