Стамбул готов принять новые переговоры по Украине

В Анкаре считают, что Стамбул по-прежнему подходит для продолжения диалога по урегулированию конфликта в Украине.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в турецком правительстве.

По словам собеседника агентства, в Турции убеждены, что конфликт в Украине может быть решен исключительно путем переговоров.

«Стамбул уже зарекомендовал себя как удобная площадка для контактов сторон, поэтому Анкара считает возможным и целесообразным продолжение переговорного процесса именно здесь», — заявил источник РИА Новости.

5 сентября американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер встретились в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным. На следующий день они обсудили урегулирование конфликта с президентом Украины Владимиром Зеленским. Уиткофф заявил, что по итогам визитов были достигнуты существенные успехи.