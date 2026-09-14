На границах России усилили контроль: причина

На границах России усилили санитарный контроль из-за риска попадания в страну вируса Эбола.

Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

В интервью РИА Новости Попова рассказала, что специалисты ведомства совместно с Пограничной службой проверяют всех граждан, прибывающих в Россию. Контроль также распространяется на транзитные направления из эпидемиологически неблагополучных регионов.

При выявлении у пассажиров симптомов ухудшения состояния здоровья их незамедлительно госпитализируют.

«Вся эта система работает для того, чтобы у нас не было никаких рисков», — заявила глава Роспотребнадзора.

В мае власти ДР Конго объявили о вспышке Эболы в стране. Ее причиной стал вирус Бундибугио, против которого нет вакцины или одобренного лечения. Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают, что распространение инфекции могло начаться еще в феврале.

По данным на конец августа, вирусом заразились 5,6 тыс. человек, из которых 2,7 тыс. умерли.