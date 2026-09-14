Канада обсуждает с ЕС возможный вклад в кредит Украине

Власти Канады ведут переговоры с Евросоюзом о возможном участии Оттавы в предоставлении Украине кредита на €90 млрд.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Стороны рассчитывают до саммита ЕС в Монреале в конце октября определить сумму, которую Канада сможет выделить в рамках кредита Украине.

По данным издания, премьер-министр Канады Марк Карни стремится укрепить трансатлантические связи и снизить зависимость Оттавы от Вашингтона. Источники утверждают, что он намерен сформировать «альянс либеральных держав», поддерживающих многосторонний порядок.

Участие Канады в кредитовании Украины, как отмечает Financial Times, должно продемонстрировать приверженность Оттавы европейским союзникам.