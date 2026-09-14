США запретили чиновнику Ирана выступить на конференции МАГАТЭ

Вице-президенту Ирана по ядерным вопросам Мохаммаду Эслами запретили выступать на генеральной конференции МАГАТЭ в Вене.

Как сообщает Bloomberg, причиной стало давление со стороны администрации Дональда Трампа.

По данным источников, Эслами планировал выступить перед Организацией Объединённых Наций по ядерному надзору, однако Австрия отказала ему во въезде в страну.

Иранский чиновник на условиях анонимности сообщил, что решение не отменять санкции, которые позволили бы Эслами въехать в Австрию, было принято после настойчивых просьб администрации Трампа.