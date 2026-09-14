Эрдоган в ближайшее время посетит Сирию - Хакан Фидан

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ближайшее время посетит Сирию на фоне шагов Дамаска и Анкары по углублению политического и экономического сотрудничества.

Об этом в воскресенье заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

На совместной пресс-конференции после встречи с министром иностранных дел Сирии Асадом Хасаном аш-Шибани в Дамаске Фидан сообщил, что ведется подготовка к созданию необходимых условий для визита.

В ходе встречи стороны обсудили укрепление двусторонних связей и активизацию работы совместного комитета высокого уровня, охватывающего политическое, дипломатическое, экономическое и военно-политическое сотрудничество, а также вопросы энергетики, образования, культуры и возвращения беженцев.

Шибани заявил, что комитет будет работать под совместным руководством, проводить регулярные заседания, а для контроля за выполнением принятых решений будут созданы постоянный секретариат и специализированные комитеты по различным направлениям.

Фидан, в свою очередь, сообщил, что две страны создают механизмы для облегчения ведения бизнеса и инвестиций, включая вопросы финансирования, виз, разрешений на работу и сертификации. Он отметил высокий интерес турецких инвесторов к энергетике и текстильной промышленности.

Отношения между Дамаском и Анкарой стремительно расширяются после падения прежнего сирийского правительства в декабре 2024 года.