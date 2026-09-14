 Трамп обещает отменить 15-процентную пошлину на ирландский виски | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

Трамп обещает отменить 15-процентную пошлину на ирландский виски

First News Media10:05 - Сегодня
Трамп обещает отменить 15-процентную пошлину на ирландский виски

Президент США Дональд Трамп в воскресенье на завершении гольф-турнира в Ирландии объявил, что намерен отменить 15-процентную пошлину на ирландский виски.

Во время церемонии вручения трофея Irish Open Трамп заявил, что его об этом спрашивали буквально все, в том числе некоторые гольфисты.

«Все меня донимают, чтобы я это сделал», — сказал президент-республиканец. «И я сказал: „От имени Соединённых Штатов Америки я собираюсь снять пошлины с ирландского виски“».

Сейчас ирландский виски облагается 15-процентной пошлиной, введённой Трампом на импорт из Европейского союза. В мае Трамп объявил, что снимает часть пошлин с виски из Великобритании, включая скотч и алкоголь, производимый в Северной Ирландии.

Казавшееся неожиданным заявление Трампа в конце турнира сопровождали громкий свист и аплодисменты зрителей.

В мае Ассоциация ирландского виски призвала отменить пошлины, заявив, что этот шаг поможет многим американским компаниям, в портфеле которых есть ирландская продукция, и избавит потребителей от неопределённости.

Подробностей о том, когда именно пошлина будет отменена, пока нет.

30 апреля Трамп заявил, что предоставил Соединённому Королевству тарифную льготу на виски после визита короля Карла III и королевы Камиллы в Белый дом. «Король и королева заставили меня сделать то, чего никто другой добиться не смог, практически даже не прося об этом!» — написал Трамп в соцсетях.

Ассоциация производителей шотландского виски сообщила 24 июля, что политика нулевой пошлины вступила в силу.

Источник: Euronews

Поделиться:
345

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев принял участие в открытии первого этапа инновационного городка ...

Общество

McDonald’s Azərbaycan обеспечил школьными принадлежностями первоклассников из семей ...

Общество

Омбудсмен Азербайджана подняла вопрос о дискриминации на сайтах объявлений - ...

Общество

В Азербайджане напомнили о правилах безопасности на дорогах с началом учебного ...

В мире

Саудовская Аравия попросила Израиль о помощи против хуситов

Иран сбил американский БПЛА над Ормузским проливом

Генпрокурор Украины бежал из страны

В Пакистане ликвидировали троих боевиков - ВИДЕО

Выбор редактора

Идентичность «Сабаха» против модели Каррика: разбор поражения на Олд Траффорд

Застой рынка недвижимости в Азербайджане: застройщики повышают цены на квартиры при отсутствии роста продаж - АНАЛИТИКА

Без прежних берегов. Каспий меняется, можно ли это остановить? - ИНТЕРВЬЮ

Лимиты на card-to-card в Азербайджане: правильный диагноз — неправильное лекарство?

Новое звено: как Азербайджан и Узбекистан трансформируют пространство от Пекина до Лиссабона

Новости для вас

Хуситы с помощью ИИ подделали речь командующего Салеха и убедили противников отступить

Мать убитой в Турции 146 ударами ножниц азербайджанки требует сурового наказания для зятя

Экс-знатока «Что? Где? Когда?» признали иноагентом в России

Самолет Зеленского едва не попал под удар беспилотника при вылете из Молдовы

Последние новости

В Бакинской бухте продолжаются работы по очистке воды от нефтяных пятен и отходов - ФОТО

Сегодня, 12:20

Смерть греческого певца Йоргоса Мазонакиса обрастает новыми деталями 

Сегодня, 12:12

На границе Азербайджана обнаружен параплан с партией наркотиков

Сегодня, 12:09

Саудовская Аравия попросила Израиль о помощи против хуситов

Сегодня, 12:05

Турция призвала укрепить духовное единство тюркского мира

Сегодня, 12:00

Азербайджан полон решимости обеспечить Великое Возвращение на освобожденные территории - замглавы МИД - ФОТО

Сегодня, 11:55

В доме Кыванча Татлытуга произошел несчастный случай 

Сегодня, 11:50

Иран сбил американский БПЛА над Ормузским проливом

Сегодня, 11:43

Генпрокурор Украины бежал из страны

Сегодня, 11:37

В Азербайджане изменят правила работы кранов в ветреную погоду

Сегодня, 11:26

McDonald’s Azərbaycan обеспечил школьными принадлежностями первоклассников из семей шехидов по всей стране - ФОТО

Сегодня, 11:17

Пашазаде: Единство тюркского мира укрепляет духовную солидарность

Сегодня, 11:10

Ильхам Алиев принял участие в открытии первого этапа инновационного городка SABAH.city - ФОТО

Сегодня, 11:08

В Пакистане ликвидировали троих боевиков - ВИДЕО

Сегодня, 11:06

Омбудсмен Азербайджана подняла вопрос о дискриминации на сайтах объявлений - ФОТО

Сегодня, 11:03

Где пройдет VIII встреча ОТГ?

Сегодня, 10:54

Задержан бывший бойфренд покойной актрисы Хейден Панеттьер - ВИДЕО

Сегодня, 10:50

Рейтинг Макрона во Франции достиг минимума за все время президентства

Сегодня, 10:45

Полиглот Юджи Белеза продолжает знакомить миллионы подписчиков с Баку - ВИДЕО

Сегодня, 10:37

Народный артист Азербайджана Заур Рзаев выписан из больницы

Сегодня, 10:34
Все новости
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az c популярной азербайджанской певицей Efendi, представлявшей Азербайджан на международном песенном конкурсе «Евровидение 2020/21». Efendi (Самира Эфенди) - одна31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55
Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

07 / 08 / 2026, 13:37
«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 07 / 2026, 17:52
Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

23 / 07 / 2026, 10:10