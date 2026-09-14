Трамп обещает отменить 15-процентную пошлину на ирландский виски

Президент США Дональд Трамп в воскресенье на завершении гольф-турнира в Ирландии объявил, что намерен отменить 15-процентную пошлину на ирландский виски.

Во время церемонии вручения трофея Irish Open Трамп заявил, что его об этом спрашивали буквально все, в том числе некоторые гольфисты.

«Все меня донимают, чтобы я это сделал», — сказал президент-республиканец. «И я сказал: „От имени Соединённых Штатов Америки я собираюсь снять пошлины с ирландского виски“».

Сейчас ирландский виски облагается 15-процентной пошлиной, введённой Трампом на импорт из Европейского союза. В мае Трамп объявил, что снимает часть пошлин с виски из Великобритании, включая скотч и алкоголь, производимый в Северной Ирландии.

Казавшееся неожиданным заявление Трампа в конце турнира сопровождали громкий свист и аплодисменты зрителей.

В мае Ассоциация ирландского виски призвала отменить пошлины, заявив, что этот шаг поможет многим американским компаниям, в портфеле которых есть ирландская продукция, и избавит потребителей от неопределённости.

Подробностей о том, когда именно пошлина будет отменена, пока нет.

30 апреля Трамп заявил, что предоставил Соединённому Королевству тарифную льготу на виски после визита короля Карла III и королевы Камиллы в Белый дом. «Король и королева заставили меня сделать то, чего никто другой добиться не смог, практически даже не прося об этом!» — написал Трамп в соцсетях.

Ассоциация производителей шотландского виски сообщила 24 июля, что политика нулевой пошлины вступила в силу.

Источник: Euronews