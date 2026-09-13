В Мингячевире произошел пожар в многоэтажке, жильцов эвакуировали

В многоэтажном жилом доме в Мингячевире произошел пожар, жильцы здания были эвакуированы.

Возгорание возникло в электрических кабелях в шахте здания.

Прибывшие на место пожарные не допустили распространения огня на квартиры и за короткое время потушили пожар.

В результате вдоль шахты лифта сгорело около 30 погонных метров электрического кабеля. Квартиры удалось защитить от огня.

В целях безопасности жильцов дома эвакуировали в безопасную зону.