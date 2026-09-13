В Мингячевире произошел пожар в многоэтажке, жильцов эвакуировали
В многоэтажном жилом доме в Мингячевире произошел пожар, жильцы здания были эвакуированы.
Возгорание возникло в электрических кабелях в шахте здания.
Прибывшие на место пожарные не допустили распространения огня на квартиры и за короткое время потушили пожар.
В результате вдоль шахты лифта сгорело около 30 погонных метров электрического кабеля. Квартиры удалось защитить от огня.
В целях безопасности жильцов дома эвакуировали в безопасную зону.
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