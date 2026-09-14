Корабли ВМС США в Аравийском море приведены в состояние повышенной готовности

Экипажи американского авианосца USS George Washington и ракетных эсминцев в Аравийском море переведены в состояние повышенной готовности.

Решение связано с возможной угрозой в Красном море со стороны сил шиитского движения «Ансар Аллах» (хуситов).

Об этом сообщает CBS News.

По данным телеканала, повышение уровня боеготовности ВМС США связано с продвижением йеменских хуситов вдоль побережья в направлении Баб-эль-Мандебского пролива.

На прошлой неделе силы «Ансар Аллах» захватили портовый город Мока, сообщало Reuters со ссылкой на источники. Кроме того, хуситы установили контроль над всем побережьем Красного моря в Йемене, которое ранее находилось под контролем правительственных войск.

Как сообщал Axios, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман дважды разговаривал по телефону с президентом США Дональдом Трампом и просил нанести удары по позициям хуситов. Американский президент отказался.