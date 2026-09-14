Зеленский ввел санкции против своего бывшего пресс-секретаря

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении своей бывшей пресс-секретаря Юлии Мендель.

Об этом в воскресенье, 13 сентября, сообщил Офис президента Украины.

Согласно документу, санкции применены в отношении 10 российских и украинских граждан за распространение дезинформации и российской пропаганды, а также поддержку агрессивной политики России в отношении Украины. В частности, ограничения коснулись бывшей пресс-секретаря Зеленского Юлии Мендель.

Мендель почти сразу отреагировала на введенные против нее ограничения. Она заявила, что санкции не изменят ее позиции, добавив, что ожидала подобной реакции со стороны своего бывшего руководителя.

«За несколько дней до моего выступления в Европарламенте Владимир Зеленский, мой бывший начальник, ввел против меня санкции. Санкции против граждан Украины являются антиконституционными, как и многие другие решения Зеленского. Владимир Зеленский применяет их против всех, кто выступает за мир в Украине. Я знала, что готовится "государственная измена" из-за моего интервью с Такером Карлсоном, и догадывалась о возможности санкций. Это не меняет моей позиции, как и позиции миллионов украинцев. Чтобы выжить, Украине нужен мир, а не очередная диктатура, даже если это диктатура Зеленского», — написала Мендель.

Помимо этого, в санкционный список вошли 20 морских судов, которые Россия использует для экспорта нефти, нефтепродуктов и сжиженного газа. Ограничения также введены в отношении 29 граждан России и 29 российских компаний.

Как сообщали «Українські Новини», в мае бывшая пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону высказала подозрения относительно возможного употребления Зеленским наркотиков.

В августе Мендель заявила, что президент Зеленский является главным бенефициаром войны в Украине.