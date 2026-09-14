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В Азербайджане напомнили о правилах безопасности на дорогах с началом учебного года - ВИДЕО

Джамиля Суджадинова09:48 - Сегодня
В Азербайджане напомнили о правилах безопасности на дорогах с началом учебного года - ВИДЕО

С началом нового учебного года на дорогах Азербайджана ожидается увеличение интенсивности движения, особенно в утренние и вечерние часы. 

В связи с этим Главное управление государственной дорожной полиции обратилось к водителям, родителям и школьникам с призывом соблюдать повышенные меры безопасности.

Как отмечает 1news.az, в ведомстве отметили, что в часы начала и окончания занятий возле школ, детских садов и других учебных заведений может наблюдаться скопление автомобилей. В таких условиях водителям необходимо заранее снижать скорость при приближении к образовательным учреждениям, внимательно следить за пешеходными переходами и учитывать возможное внезапное появление детей на дороге.

Особое внимание дорожная полиция обратила на правила остановки автомобилей. Водителям не следует оставлять машины во втором ряду, непосредственно на пешеходных переходах или в других местах, где остановка может препятствовать движению транспорта и создавать опасность для пешеходов.

Родителям, которые привозят детей в школу или забирают их после занятий, рекомендовано пользоваться только разрешенными и безопасными местами для остановки. При высадке и посадке ребенка важно обеспечить, чтобы он выходил из автомобиля со стороны тротуара, а не непосредственно на проезжую часть.

Школьникам также напомнили о необходимости соблюдать правила перехода дороги. Пересекать проезжую часть следует только в предназначенных для этого местах. Нельзя выбегать на дорогу из-за припаркованных или остановившихся автомобилей, поскольку такая ситуация значительно снижает видимость как для ребенка, так и для водителя.

Кроме того, во время перехода дороги детям рекомендуется не пользоваться мобильными телефонами и наушниками, поскольку они могут отвлекать внимание и мешать своевременно заметить приближающийся автомобиль.

В Главном управлении государственной дорожной полиции подчеркнули, что формирование безопасного поведения у детей во многом зависит от взрослых. Родители своим собственным поведением на дороге показывают ребенку, как следует относиться к правилам дорожного движения, поэтому соблюдение требований должно начинаться прежде всего с них.

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