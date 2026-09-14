Оппозиция лидирует на выборах в Швеции

В Швеции подводят предварительные итоги всеобщих парламентских выборов, которые прошли 13 сентября.

После подсчета голосов в 94,7% избирательных округов левоцентристские оппозиционные партии во главе с социал-демократкой Магдаленой Андерссон получили 175 мест, а правые партии во главе с действующим премьер-министром Ульфом Кристерссоном — 174.

Об этом сообщает The Guardian.

Комментируя предварительные результаты, Кристерссон заявил, что избиратели уже выразили свою позицию, однако «окончательного результата пока нет». По его словам, пока остается открытым вопрос о том, какое правительство возглавит Швецию. Премьер пообещал «сделать все возможное, чтобы это правительство стало наилучшим для нашей страны».

Избирательная комиссия Швеции сообщила, что предварительный подсчет голосов может завершиться только 17 сентября. Андерссон, выступая перед сторонниками, также призвала дождаться окончательных результатов.

Она заявила, что социал-демократы «готовы взять на себя ответственность за результат» и сформировать новое правительство.

Как отмечает The Guardian, после завершения подсчета голосов переговоры о формировании коалиции могут занять продолжительное время.

Правоцентристский блок, состоящий из так называемых партий «Тидё», находится у власти уже четыре года.

В него входят умеренные, христианские демократы и либералы, а также партия SD, являющаяся второй по величине партией Швеции.

В оппозиционный левоцентристский блок входят крупнейшая партия страны — социал-демократы, центристская партия, партия зеленых и левая партия.