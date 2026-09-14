В Сирии протесты: подробности

В нескольких провинциях Сирии начались протесты после решения властей повысить цены на нефтепродукты. Участники акций перекрыли несколько автомобильных дорог, в том числе международную трассу М-5.

Syria TV сообщает о протестах в городах Алеппо, Идлибе, Хасаке, Ракке и Дейр-эз-Зоре. Телеканал публикует кадры крупных пожаров: протестующие перекрывают дороги и поджигают покрышки. В некоторых городах участники акций также препятствуют проезду автоцистерн.

В Сирии цены на топливо устанавливает специальный комитет при Министерстве энергетики. 12 сентября комитет повысил цены на бензин, газ и дизельное топливо. В результате топливо подорожало на 25–40%.