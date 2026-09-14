В Ормузском проливе атаковано судно, экипаж эвакуирован

Коммерческое судно подверглось атаке при прохождении Ормузского пролива.

В судно попал неизвестный снаряд, после чего на борту возник пожар. Экипаж был эвакуирован.

Иранские власти отдельно сообщили об ударе по коммерческому судну у острова Кешм. В результате один человек погиб, еще несколько получили ранения.

Пока не установлено, идет ли речь об одном и том же инциденте.

Атака произошла на фоне новой эскалации в регионе и перебоев с судоходством через Ормузский пролив.