Бакинский метрополитен прокомментировал сбой в движении поездов - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

На входной площадке станции «Ичеришехер» произошла техническая неисправность поезда.

В связи с этим был задействован вспомогательный состав, и неисправный поезд был снят с линии.

Как передает 1news.az, об этом в ответ на наш запрос сообщили в ЗАО «Бакинский метрополитен».

Было также отмечено, что в кратчайшие сроки интервал движения по Красной линии был полностью восстановлен.

«В течение этого времени поезда по Зеленой и Фиолетовой линиям курсировали в строгом соответствии с графиком.

Приносим пассажирам извинения за доставленные неудобства», - говорится в сообщении ведомства.

08:55

На линии Бакинского метрополитена возникли технические неполадки, из-за которых было временно приостановлено движение поездов в направлении станции «Ичеришехер».

Как сообщает корреспондент 1news.az, соответствующее предупреждение сегодня было сделано пассажирам на станции метро «Нефтчиляр».

Сотрудники метрополитена объявляют прибывающим гражданам, что в одном из составов произошла техническая неисправность, и рекомендуют пассажирам не тратить время на ожидание и воспользоваться альтернативными видами общественного транспорта.

В связи с этим мы направили официальный запрос в ЗАО «Бакинский метрополитен».