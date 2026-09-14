Илон Маск: ИИ может быть опаснее ядерного оружия

Глава SpaceX Илон Маск напомнил, что еще 12 лет назад предупреждал о серьезных угрозах, которые несет в себе искусственный интеллект (ИИ).

"12 лет назад", — написал он в X. Таким комментарием он сопроводил репост своей публикации от 2 августа 2014 года, в которой говорилось, что "необходимо быть суперосторожными с ИИ", который "потенциально опаснее ядерного оружия".

Ранее директор американской компании Anthropic Дарио Амодеи опубликовал статью с призывом замедлить темпы развития передовых ИИ-моделей. Амодеи отметил, что за счет координированного замедления скорости работы над передовыми технологиями ИИ-компании смогут "выиграть один-два года дополнительного времени, прежде чем модели достигнут критических уровней" развития, и избежать серьезных просчетов. С главой Anthropic согласился Маск, а также директор крупной американской технологической компании OpenAI Сэм Альтман.