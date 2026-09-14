МЧС Азербайджана за неделю выезжало на места более 400 пожаров - ВИДЕО

Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана за минувшую неделю провели спасательные работы в связи с пожарами, дорожно-транспортными происшествиями и другими чрезвычайными ситуациями.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, подразделения министерства за отчетный период совершили 412 выездов на места пожаров, 35 раз оказывали помощь людям, оказавшимся в беспомощном состоянии, а также трижды привлекались к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.

Благодаря принятым оперативным мерам спасателям удалось предотвратить распространение пожаров и оказать необходимую помощь людям, оказавшимся в опасности.

Всего за неделю сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям спасли 41 человека, среди которых восемь малолетних. Еще 14 человек были эвакуированы из опасных зон.

Кроме того, спасательные подразделения передали родственникам или соответствующим службам тела трех погибших.