Полиглот Юджи Белеза продолжает знакомить миллионы подписчиков с Баку - ВИДЕО

В конце августа Азербайджан посетил всемирно известный японско-ирландский блогер и полиглот Юджи Белеза.

Ранее он представил серию роликов, снятых в Баку и Шеки, а теперь он вновь делится на своей странице в социальной сети кадрами из столицы Азербайджана - на этот раз ролики сняты в историческом центре Баку, в Ичеришехер, где полиглот пообщался как с жителями города, так и с туристами из Пакистана.

Юджи Белеза имеет японское и ирландское происхождение и вырос в Японии. В последние годы он стал одним из наиболее узнаваемых блогеров-полиглотов в мире. На его Instagram-аккаунт подписаны около 7,5 млн человек, а аудитория в TikTok превышает 11 млн пользователей.

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