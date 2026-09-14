В Сумгайыте нога малолетнего ребенка застряла в велосипеде - ВИДЕО

В Сумгайыте нога малолетнего ребенка застряла между педалью и рамой велосипеда.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, поскольку близкие не смогли самостоятельно вытащить ногу ребенка, они обратились на горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Спасатели Сумгайытского регионального центра ведомства незамедлительно прибыли на место происшествия.

С помощью специальных средств спасатели благополучно освободили ногу ребенка из велосипеда.