В Йемене сообщили о сотнях жертв атак хуситов

С 3 сентября в результате атак хуситов в провинциях Таиз, Ходейда и Мариб погибли 150 гражданских лиц, еще более 200 человек получили ранения.

Об этом заявило Министерство юридических дел и прав человека Йемена.

В ведомстве также сообщили, что с начала эскалации конфликта число внутренне перемещенных лиц в стране достигло 85 818 человек.

Кроме того, в указанных провинциях за этот период были зафиксированы нападения и разграбление штаб-квартир международных организаций, жилых домов и правительственных учреждений. Также сообщается о похищениях журналистов, государственных служащих и чиновников, внесудебных казнях и нападениях на раненых в медицинских учреждениях.

В связи с этим министерство призвало международное сообщество, в частности ООН, принять незамедлительные меры для прекращения нападений на гражданское население и защиты внутренне перемещенных лиц, лагерей, эвакуационных конвоев и медицинских учреждений.