В Пакистане ликвидировали троих боевиков - ВИДЕО
Силы безопасности ликвидировали троих боевиков, включая командира, в ходе операции в округе Мастунг провинции Белуджистан в Пакистане.
Об этом Dawn сообщили источники в структурах безопасности.
По данным APP и Radio Pakistan, военные с помощью квадрокоптера нанесли удар по автомобилю группировки «Фитна-аль-Хиндустан». В результате точечного удара трое боевиков были убиты, а автомобиль полностью уничтожен.
В последние недели в Белуджистане наблюдается рост числа террористических атак. На этом фоне силы безопасности активизировали контртеррористические операции.
Security forces carried out a successful operation against Fitna al-Hindustan in #Mastung district, killing three terrorists, including terrorist commander Naqib@OfficialDGISPR #News #RadioPakistanhttps://t.co/5YXDa5UWWB pic.twitter.com/GlRLaBYhSw — Radio Pakistan (@RadioPakistan) September 14, 2026