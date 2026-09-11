Буддийский монах арестован в Таиланде за растрату $3 млн монастырских средств - ФОТО

Полиция Таиланда арестовала бывшего настоятеля буддийского монастыря Ват Пхуттайсаван по обвинению в присвоении пожертвований и доходов храма.

Как сообщает BBC, ущерб от деятельности настоятеля Пхра Вачираяна Ви оценивается в 92–100 млн батов (около $3 млн). Сразу после ареста он был лишён монашеского сана и теперь предстанет перед судом как обычный гражданин.

Расследование показало, что Пхра Вачираян Ви на протяжении как минимум двух лет регулярно присваивал пожертвования, а также доходы от продажи буддийских амулетов и других священных предметов.

Кроме того, настоятель состоял в сексуальных отношениях с 47-летней Пуньяви Рунгрыанг. В его доме хранились видеозаписи интимных сцен с этой женщиной. По данным следствия, Пуньяви Рунгрыанг была сообщницей настоятеля и помогала ему отмывать незаконно полученные средства.

Во время обысков у бывшего настоятеля и его сообщницы были обнаружены наличные деньги, золотые слитки, драгоценности и документы на землю. Общая стоимость найденных активов оценивается примерно в $6,4 млн.

Женщина также была арестована и ожидает суда по обвинениям в пособничестве и растрате. Правоохранительные органы полагают, что к преступлениям пары могут быть причастны ещё два-три человека.

Бывшему настоятелю грозит длительный тюремный срок, вплоть до пожизненного заключения, а также полная конфискация имущества.

Полиция вышла на настоятеля и его подругу после анонимного сообщения, полученного в середине июля 2026 года. Годом ранее правоохранительные органы открыли горячую линию для сообщений о «недостойном поведении» монахов. Это произошло после скандала, связанного с сексуальными отношениями девяти буддийских монахов с одной женщиной.