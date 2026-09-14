Омбудсмен Азербайджана подняла вопрос о дискриминации на сайтах объявлений - ФОТО

В ходе мониторинга, проведенного Уполномоченным по правам человека (Омбудсменом) Азербайджанской Республики, на одном из сайтов объявлений было выявлено объявление о сдаче квартиры в аренду, содержащее дискриминационные формулировки о том, что жилье не будет предоставляться определенной группе лиц.

В связи с этим Уполномоченный по правам человека АР Сабина Алиева обратилась министерство цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики.

Омбудсмен считает, что правила размещения объявлений на интернет-платформах должны соответствовать принципам соблюдения прав человека, равенства и недопустимости дискриминации.

В обращении было подчеркнуто, что необходимо усилить контроль за содержанием объявлений, своевременно выявлять дискриминационные формулировки и предотвращать их распространение, а также создать доступные для пользователей механизмы подачи жалоб.

Вместе с тем было предложено рассмотреть возможность использования технологий искусственного интеллекта для автоматического выявления нарушений прав, дискриминации и другого вредоносного контента, внедрения соответствующих фильтров и механизмов предупреждения, а при необходимости - предотвращения распространения подобного контента.

Омбудсмен считает важным предотвращать случаи, способствующие распространению дискриминации в интернете, укреплять правовую культуру в обществе и формировать эффективные механизмы контроля в этой сфере.

В связи с этим министерство цифрового развития и транспорта попросили в рамках своих полномочий принять необходимые меры и предоставить информацию о проделанной работе.