Рейтинг Макрона во Франции достиг минимума за все время президентства

Рейтинг одобрения президента Франции Эмманюэля Макрона среди жителей страны упал до 16% — минимального показателя за все время на посту главы государства, следует из совместного исследования компании Ipsos и сети частных инженерных вузов CESI.

В опросе приняли участие 1 тыс. граждан Франции старше 18 лет.

Согласно результатам исследования, рейтинг одобрения Макрона с июля 2026 года упал на 6 п.п. В то же время число респондентов, негативно высказавшихся о деятельности президента, с июля выросло на 7 п.п. — до 81%.

Рейтинг одобрения также снизился до 20% у премьера Франции Себастьена Лекорню, достигнув минимума за всю его карьеру — он возглавляет правительство с 9 сентября 2025 года.

Наибольшее число опрошенных (54%) высказали беспокойство по поводу покупательной способности. Озабоченность у французов также вызывают будущее социальной сферы (40%) и экология (31%).

Очередные президентские выборы во Франции пройдут весной 2027 года. Тогда же подходит к концу второй срок Макрона на посту главы государства, избираться в третий раз он не сможет. В апреле Макрон заявил, что после ухода из Елисейского дворца больше не будет заниматься политикой.

Источник: РБК