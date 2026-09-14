Задержан бывший бойфренд покойной актрисы Хейден Панеттьер - ВИДЕО

Бывший бойфренд американской актрисы Хейден Панеттьер Брайан Хикерсон был задержан полицией после конфликта в одном из баров Гринвилла (Южная Каролина).

Инцидент произошел 12 сентября в Wild Wing Cafe - по данным американских СМИ, между Хикерсоном и другими посетителями произошла ссора, в ходе которой он якобы бросил барный стул. Прибывшие полицейские надели на него наручники и вывели из заведения.

На появившихся в сети кадрах Б.Хикерсон, находясь рядом с полицейскими, эмоционально говорит о смерти Х.Панеттьер и обвиняет полицию Гринвилла в утечке информации.

Отметим, что при этом Б.Хикерсон не был арестован и обвинения ему не предъявили. Его брат Зак, который также находился в баре, был арестован за нарушение общественного порядка.

Напомним, Хейден Панеттьер умерла 16 августа 2026 года в возрасте 36 лет. Актрису обнаружили без сознания в квартире в Гринвилле. По предварительным данным, признаков травм, способных привести к смерти, обнаружено не было. Окончательная причина смерти пока устанавливается.

По данным СМИ, Хикерсон недавно беседовал с представителями DEA (Управление по борьбе с наркотиками) в рамках расследования. При этом он не объявлен подозреваемым в смерти актрисы.

Х.Панеттьер и Б.Хикерсон начали встречаться в 2018 году. Их отношения сопровождались конфликтами и обвинениями в домашнем насилии. В 2021 году Б.Хикерсон признал себя виновным по двум эпизодам причинения вреда актрисе и получил наказание. Несмотря на расставание, они продолжали поддерживать связь. Хикерсон находился рядом с Панеттьер в момент, когда ее обнаружили без сознания, и вместе с братом вызвал экстренные службы.

Читайте по теме:

Умерла звезда сериалов «Герои» и «Нэшвилл» Хейден Панеттьери - ВИДЕО

Раскрыты новые подробности о последних годах жизни Хейден Панеттьери - ФОТО

Новые подробности смерти Хейден Панеттьери: Полиция изучает лекарства и записи камер

Смерть Хейден Панеттьери проверяют на возможное преступление

Владимир Кличко прокомментировал смерть бывшей невесты Хейден Панеттьери - ФОТО