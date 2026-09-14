Пашазаде: Единство тюркского мира укрепляет духовную солидарность

«Успешное продолжение плодотворного сотрудничества, начавшегося в Азербайджане, способствует дальнейшему укреплению духовной солидарности между тюркскими государствами».

Как сообщает АПА, об этом председатель Управления мусульман Кавказа Аллахшукюр Пашазаде заявил на VII встрече мусульманских религиозных лидеров Организации тюркских государств.

«Великий лидер Гейдар Алиев, сравнивая нас с ветвями одного дерева, выражал приверженность тюркских народов общим корням. Как сказал Президент Ильхам Алиев: «Тюркский мир — наша семья». Благодаря мудрой и дальновидной политике глав наших государств нашим общим религиозным и духовным ценностям уделяются особое уважение и внимание. Особого одобрения заслуживают взаимные визиты руководителей государств — членов Организации тюркских государств (ОТГ), а также братские отношения, сложившиеся между нашими государствами и народами», — отметил Аллахшукюр Пашазаде.

Он подчеркнул, что народы государств — членов ОТГ неоднократно демонстрировали взаимную поддержку в трудные и испытательные периоды.

«Во время 44-дневной Отечественной войны мы стали свидетелями всесторонней и решительной поддержки, оказанной Азербайджану Турцией. В процессе Великого возвращения на освобожденные от оккупации территории Азербайджана и проведения широкомасштабных восстановительно-созидательных работ в Карабахе братские государства — члены ОТГ также не жалели поддержки нашей стране. Эта солидарность и братские отношения являются ярким примером единства и взаимной поддержки тюркского мира», — заявил Аллахшукюр Пашазаде.