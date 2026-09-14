McDonald’s Azərbaycan обеспечил школьными принадлежностями первоклассников из семей шехидов по всей стране - ФОТО

В преддверии нового учебного года McDonald’s Azərbaycan совместно с Государственным фондом социальной защиты Азербайджана (ГФСЗ) продолжает добрую традицию помощи детям из семей шехидов.

Уже третий год подряд McDonald’s Azərbaycan передает первоклассникам из семей шехидов по всему Азербайджану школьные рюкзаки с необходимыми принадлежностями.

В этом году школьные наборы получили 194 первоклассника по всему Азербайджану. Наборы были переданы Государственному фонду социальной защиты (ГФСЗ), который, в свою очередь, обеспечил их доставку детям в разных регионах страны.

Для первоклассников из Баку в McDonald’s было организовано праздничное мероприятие в честь начала учебного года. Детей ждали угощение от McDonald’s, развлекательная программа с аниматорами и вручение школьных рюкзаков с необходимыми принадлежностями.

Проект реализован в рамках долгосрочного партнерства между McDonald’s Azərbaycan и Государственным фондом социальной защиты, закрепленного соответствующим меморандумом. В рамках этого сотрудничества компания последовательно реализует проекты корпоративной социальной ответственности, направленные на поддержку детей из семей шехидов и ветеранов.