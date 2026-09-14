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Трамп: конфликт с Ираном скоро завершится, цены на нефть рухнут

First News Media22:20 - 14 / 09 / 2026
Трамп: конфликт с Ираном скоро завершится, цены на нефть рухнут

Конфликт с Ираном скоро закончится, после чего цены на нефть резко снизятся, заявил президент США Дональд Трамп в Truth Social.

«Цены на нефть рухнут, как только закончится военный конфликт с Ираном, а это произойдет скоро», — написал он.

Американский президент также заявил, что рост цен в США связан с политикой администрации его предшественника «сонного» [46-го президента США] Джо Байдена. По его словам, Вашингтон не допустил появления у Ирана ядерного оружия, а стоимость большинства товаров уже снижается.

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