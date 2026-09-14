Трамп: Украина и Россия согласились не бить по энергообъектам

Президент США Дональд Трамп заявил, что Киев и Москва согласились не наносить ударов по энергетическим объектам друг друга.

«Украина согласилась не наносить ударов по российской энергетической инфраструктуре. Россия тоже согласилась не наносить такие удары по Украине», — написал он в Truth Social.

Американский лидер вновь отметил, что рост цен на дизельное топливо в мире «главным образом вызван войной между Россией и Украиной, а не Ираном».