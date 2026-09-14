Трамп: Украина и Россия согласились не бить по энергообъектам
Президент США Дональд Трамп заявил, что Киев и Москва согласились не наносить ударов по энергетическим объектам друг друга.
«Украина согласилась не наносить ударов по российской энергетической инфраструктуре. Россия тоже согласилась не наносить такие удары по Украине», — написал он в Truth Social.
Американский лидер вновь отметил, что рост цен на дизельное топливо в мире «главным образом вызван войной между Россией и Украиной, а не Ираном».
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