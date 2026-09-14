В Баку организован прием в честь участников 7-й встречи руководителей мусульманских религиозных управлений стран — членов ОТГ

В Баку организован прием для участников 7-й встречи руководителей мусульманских религиозных управлений стран — членов Организации тюркских государств (ОТГ) и I Международной конференции на тему «Вершина Сейида Яхьи Бакуви в культурном наследии исламского мира: умеренные ценности и современные вызовы».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, выступая на мероприятии, председатель Управления мусульман Кавказа (УМК), шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде расценил восстановление территориальной целостности Азербайджана как важное историческое событие, рассказал о восстановлении религиозно-культурных памятников и проводимых широкомасштабных созидательных работах в Карабахе. Он подчеркнул значимость отношений дружбы и братства между тюркскими государствами, а также сотрудничества государственных и религиозных лидеров.

Генеральный секретарь Мусульманского совета старейшин Мохаммед Абдельсалам высоко оценил усилия Азербайджана по укреплению мира, толерантности и человеческого братства в регионе. Он особо отметил то, что Президент Ильхам Алиев отдает преимущество миру и удостоен «Премии Заида за человеческое братство».

Председатель Управления по делам религии Турции Сафи Арпагуш отметил, что Азербайджан является важным мостом братства между тюркским миром и исламским миром. Он подчеркнул, что укрепление единства и солидарности между тюркскими и мусульманскими государствами создает большие возможности для общего будущего.

В приеме приняли участие руководители мусульманских религиозных управлений стран-членов и наблюдателей ОТГ, религиозные деятели, участники конференции, представители государства и общественности.