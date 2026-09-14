Лидеры Шотландии, Северной Ирландии и Уэльса подписали меморандум о праве на самоопределение

Первые министры Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии на встрече в Кардиффе подписали меморандум о взаимопонимании.

В частности, они закрепили в документе право на самоопределение, независимость от Великобритании и будущее в Евросоюзе.

Кроме того, лидеры стран обязались укреплять сотрудничество между правящими партиями, обмениваться опытом для построения производительных экономик с большим количеством рабочих мест и расширять собственные энергоресурсы.

Отдельно они потребовали от британского правительства «готовиться к конституционным изменениям».

«Мы разделяем убеждение, что нации и сообщества, которые мы представляем, заслуживают больших амбиций, больших экономических возможностей и более сильного голоса в определении своего будущего», — говорится в документе.

Его подписали лидеры правящих националистических партий. В Уэльсе это Рун ап Иорверт из Plaid Cymru, в Шотландии — Джон Суинни из SNP, в Северной Ирландии — Мишель О'Нил из Sinn Féin. В подписании меморандума также участвовала председатель Sinn Féin Мэри Лу Макдональд.

Суинни и ОʼНил призвали провести референдумы о выходе из состава Великобритании. Партия Plaid Cymru исключила возможность проведения голосования до 2030 года.

«Мы признаем, что наши партии занимают разные конституционные позиции и что каждая нация будет определять свое будущее по-своему и в свое время», — сказано в меморандуме.

Документ сам по себе не запускает процедуру выхода стран из состава Великобритании. А для проведения референдумов потребуются отдельные политические и юридические решения.

Иточник: novayagazeta.eu