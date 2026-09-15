Коллапс на дорогах: 18 направлений Баку, где движение парализовано - ФОТО - ОБНОВЛЕНО
В Баку на 18 улицах и проспектах затруднено движение транспорта.
Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана.
Согласно информации, в настоящее время пробки наблюдаются на нижеприведенных направлениях:
1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
2. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;
3. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";
4. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;
5. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;
6. Аэропортовское шоссе, в направлении станции метро "Кёроглу";
7. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
8. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;
9. Приморская улица, от площади напротив Площади Флага в направлении круга "Азнефть";
10. Улица Ниязи, в направлении круга "Азнефть";
11. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;
12. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
13. На улице Зарифы Алиевой;
14. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;
15. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея № 20;
16. Улица Кёроглу Рагимова, от пересечения с улицей ак. Гасана Алиева в направлении проспекта Гейдара Алиева;
17. Проспект Нефтяников, в направлении круга "Азнефть";
18. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка.
08:02
Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
2. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;
3. Проспект Зии Буниьятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";
4. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;
5. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;
6. Аэропортовское шоссе, в направлении станции метро "Кёроглу";
7. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра.