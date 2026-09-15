Турция почтила память героев освобождения Баку - ФОТО
По случаю 108-й годовщины освобождения Баку от вражеской оккупации Кавказской исламской армией под командованием Нуру-Паши на Аллее шехидов состоялась официальная церемония.
Об этом говорится в публикации посольства Турции в Азербайджане в X.
В церемонии приняли участие сотрудники посольства Турции в Азербайджане, представители военного атташата, советники, а также представители соответствующих структур и организаций.
Посол Бирол Акгюн возложил венки к памятникам, посетил могилы шехидов, возложил на них гвоздики и оставил запись в Книге шехидов.
Nuri Paşa komutasındaki Kafkas İslam Ordusunun Bakü’yü düşman işgalinden kurtarmasının 108. yıldönümü vesilesiyle, Türk ve Azerbaycan Şehitliklerinde, Büyükelçiliğimiz mensupları, Askeri Ataşeliğimiz, Müşavirlerimiz, ilgili kurum ve kuruluşlarımızın temsilcilerinin katılımıyla… pic.twitter.com/twrIEi6dee — Türkiye in Azerbaijan (@TC_BakuBE) September 15, 2026