В Пакистане ликвидировали девять боевиков

Силы безопасности и Отдел по борьбе с терроризмом (CTD) пакистанской провинции Белуджистан ликвидировали девять боевиков, включая командира запрещенной группировки, в ходе двух отдельных операций в округах Мастунг, Пишин и Кила-Абдулла.

Как сообщает Dawn, в Мастунге трое боевиков, в том числе командир по имени Накиб, были уничтожены в результате точного удара по их автомобилю с помощью квадрокоптера.

Еще шесть боевиков ликвидировали в ходе операции CTD, полиции и других правоохранительных органов в Пишине и Кила-Абдулле. Во время перестрелки, продолжавшейся около часа на окраине Саранана, ранения получили четверо сотрудников CTD.

Операции проводились на основании разведданных. У боевиков были изъяты оружие и другие материалы.