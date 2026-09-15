 27-летняя финская звезда соцсетей Оливия Орас умерла после липосакции - ФОТО | 1news.az | Новости
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27-летняя финская звезда соцсетей Оливия Орас умерла после липосакции - ФОТО

Феликс Вишневецкий12:07 - Сегодня
27-летняя финская звезда соцсетей Оливия Орас умерла после липосакции - ФОТО

Финская инфлюенсер Оливия Орас скончалась после медицинской экстренной ситуации, произошедшей во время подготовки к пластической операции в частной клинике в Хельсинки.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на PEOPLE, О.Орас умерла 3 сентября. Представитель её семьи подтвердил изданию смерть инфлюенсера и сообщил, что трагедия произошла после того, как запланированная пластическая операция пошла не по плану.

По данным финских СМИ, О.Орас потеряла сознание во время анестезии перед запланированной липосакцией. После этого её доставили в больницу, где она скончалась спустя несколько дней. При этом сама липосакция, согласно опубликованной информации, ещё не была проведена - экстренная ситуация произошла на этапе подготовки к операции.

После смерти девушки её родители обратились в полицию - семья также подала заявление с просьбой расследовать обстоятельства смерти дочери.

Полиция Хельсинки начала расследование по делу о причинении смерти при отягчающих обстоятельствах. Правоохранители подчеркивают, что расследование находится на ранней стадии и пока не раскрывают подробностей.

Позднее финское ведомство, отвечающее за надзор за медицинскими услугами, провело внеплановую проверку клиники. 11 сентября деятельность двух филиалов Plastic Surgery Center в Хельсинки была немедленно приостановлена из-за выявленных проблем с безопасностью пациентов.

По данным PEOPLE, решение о приостановке работы клиники было принято после проверки, в ходе которой были выявлены обстоятельства, создававшие серьёзную угрозу безопасности пациентов. При этом власти пока не установили официальную причину смерти О.Орас и не заявляли, что именно действия сотрудников клиники стали причиной трагедии - расследование продолжается.

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Фото: Instagram by @ladyoliviaoras

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