Хикмет Гаджиев: Имеются большие возможности для развития азербайджано-мексиканских экономических связей

Имеются большие возможности для развития сотрудничества между Азербайджаном и Мексикой в торгово-экономической, горнодобывающей и энергетической сферах.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев во время выступления в Шуше на официальном приеме, посвященном Дню независимости Мексики. По его словам, хотя между Азербайджаном и Мексикой существует географическое расстояние, оно не создает препятствий для развития двусторонних отношений.

Он отметил, что выявление существующего потенциала для расширения торгово-экономических связей между двумя странами отвечает интересам обоих государств.

«Выявление этого богатого потенциала создает возможности во имя интересов наших стран», - подчеркнул помощник Президента.

Х. Гаджиев также отметил наличие благоприятных возможностей для развития тесного сотрудничества между Азербайджаном и Мексикой в рамках международных организаций.