В Ярдымлы задержан мужчина с более чем 8 кг наркотиков

Сотрудники Ярдымлинского районного отдела полиции провели операцию по противодействию незаконному обороту наркотических средств.

Как сообщили в Лянкяранской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана, в ходе операции был задержан ранее судимый 51-летний Шахмеддин Алиев, подозреваемый в незаконном обороте наркотиков.

У него обнаружено более 8 килограммов наркотических средств, а также 180 таблеток психотропного содержания.

По факту возбуждено уголовное дело.

Решением суда в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде ареста.

Расследование продолжается.