В Ярдымлы задержан мужчина с более чем 8 кг наркотиков
Сотрудники Ярдымлинского районного отдела полиции провели операцию по противодействию незаконному обороту наркотических средств.
Как сообщили в Лянкяранской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана, в ходе операции был задержан ранее судимый 51-летний Шахмеддин Алиев, подозреваемый в незаконном обороте наркотиков.
У него обнаружено более 8 килограммов наркотических средств, а также 180 таблеток психотропного содержания.
По факту возбуждено уголовное дело.
Решением суда в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде ареста.
Расследование продолжается.
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