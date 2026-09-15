Вице-премьер Италии Маттео Сальвини призвал после окончания войны в Украине возобновить закупки российского газа.

В интервью «Вестям» и ТАСС он заявил, что цены на энергоносители говорят сами за себя, предложив сравнить нынешние расходы с затратами нескольких лет назад.

Сальвини также выступил за дипломатическое урегулирование конфликта и проведение переговоров вместо поставок оружия.

После завершения конфликта, по его мнению, необходимо восстановить экономические, торговые и культурные связи Италии с Россией.