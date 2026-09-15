Президент Азербайджана: Каждое слово мусульманских религиозных лидеров очень ценно для мусульманских общин

Каждое слово мусульманских религиозных лидеров, безусловно, очень ценно и дорого для мусульманских общин.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Ильхам Алиев на встрече с участниками международной конференции в Баку.

«Если эти слова будут направлены на мир, сотрудничество, процветание, примирение, то в регионах, где мы живем, воцарятся мир и спокойствие», - подчеркнул глава государства.