Ильхам Алиев: Азербайджанский народ подарил мировой культуре много великих личностей

Азербайджанский народ подарил мировой культуре много великих личностей, поэтов, мыслителей.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом Президент Ильхам Алиев сказал на встрече с участниками международной конференции в Баку.

Назвав имена некоторых личностей, глава государства отметил: «Перечисление их имен показывает, насколько богаты талантами наш народ и наш край: Низами Гянджеви, Хагани Ширвани в XII веке, Имадеддин Насими в XIV веке, Яхья Бакуви в XV веке, Шах Исмаил Хатаи, Мухаммед Физули в XVI веке. Каждый из них – это целый мир».