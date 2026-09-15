Президент Ильхам Алиев: Со своей стороны мы сделаем все возможное, чтобы мусульманский мир объединился как единая семья

Уверен, что этот Саммит ОИС, который пройдет в Азербайджане в следующем году, даст прекрасные результаты.

Мы надеемся, что до этого Саммита процессы, происходящие между некоторыми мусульманскими странами, недопонимание, в некоторых случаях и столкновения, прекратятся.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Ильхам Алиев на встрече с участниками международной конференции в Баку.

«Со своей стороны мы сделаем все возможное, чтобы мусульманский мир объединился как единая семья, были прекращены все ненужные разговоры, остановлены противостояния. Чтобы элементы, желающие разделить нас, а на самом деле - нанести удар по исламской религии, были поставлены на место», - подчеркнул глава государства.